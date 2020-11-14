انفجاران في ولاية أمهرة الإثيوبية والحكومة تتهم قوات تيغراي بإطلاق صواريخ

المصدر: وكالات

وقع انفجاران في مدينتين بولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لولاية تيجراي بشمال البلاد حيث تقاتل قوات الحكومة زعماء محليين.

وذكر مكتب الاتصالات بأمهرة في بيان في وقت متأخر الجمعة أن الانفجارين وقعا في بحر دار وجوندار.

وقالت الحكومة الإثيوبية إن قوّاتا موالية للحزب الحاكم في تيغراي في شمال البلاد أطلقت صواريخ باتجاه منطقة أمهرة المجاورة ليل الجمعة السبت ما يثير مخاوف من انتقال النزاع الدائر إلى مناطق أخرى في البلاد.

وأوضحت أنه تم إطلاق صواريخ باتجاه مدينتي باهر دار وغوندار ما أدى إلى إصابة المطار بأضرار".

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