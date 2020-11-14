ترامب يقترب أكثر من الاعتراف بالهزيمة: "الوقت كفيل بأن يُخبرنا"

المصدر: (أ ف ب)

اقترب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة من الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 نوفمبر أمام الديموقراطي جو بايدن، لكن دون أن يُعلن ذلك صراحةً، مشيراً إلى أنّ "الوقت كفيل بأن يُخبرنا" أيّ إدارة ستكون في البيت الأبيض.

وترامب الذي لا يزال يرفض قبول خسارته الانتخابات، كان يتكلّم خلال مؤتمر صحافي حول كوفيد-19 في البيت الأبيض.

وقال ترامب "لن نذهب إلى الإغلاق، أنا لن أفعل ذلك. هذه الإدارة لن تذهب إلى الإغلاق".

وأضاف "مَن يدري أيّ إدارة ستكون (موجودة). أعتقد أنّ الوقت كفيل بأن يخبرنا بذلك".

وأعلنت وسائل إعلام أميركية الجمعة أنّ بايدن فاز بولاية جورجيا، ليصل عدد الأصوات التي نالها في المجمع الانتخابي حتى الآن الى 306.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز