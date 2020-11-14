أول ظهور علني لترامب منذ أكثر من أسبوع

المصدر: (د ب أ)

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الظهور علنا لأول مرة منذ أكثر من أسبوع إثر خسارته الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب يعتزم الحديث في الرابعة بعد الظهر (بتوقيت أمريكا - العاشرة مساء بتوقيت وسط أوروبا) عن جهود البحث عن لقاح لفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يظهر الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري في حديقة الورود بالبيت الأبيض.

ويرفض ترامب حتى الآن الاعتراف بالهزيمة وما يزال يقدم نفسه كضحية لعملية تزوير انتخابي واسع النطاق.

ورفع محامو ترامب دعاوى قضائية في عدة ولايات أمريكية لكنهم لم يقدموا أدلة على حدوث التزوير أو على وجود أخطاء على نطاق واسع في الانتخابات.

وذكر عدد من السلطات الأمريكية يوم أمس الخميس أن انتخابات الثالث من تشرين ثان / نوفمبر الجاري كانت الأكثر أمانا في التاريخ الأمريكي.

أعلن البيت الأبيض أن ترامب يريد التعليق على "عملية التحول السريع" لإدارته، التي تهدف إلى تزويد الأمريكيين بلقاح ضد فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

تسجل الولايات المتحدة أعلى معدل ارتفاع في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تم أمس الخميس تسجيل إصابة 153496 إصابة جديدة بالفيروس كما جاء في سجل جامعة جونز هوبكينز الأمريكية اليوم الجمعة، وهي نسبة تزيد بمقدار 10 آلاف إصابة إضافية بالفيروس عن اليوم الذي يسبقه.

وتعتبر هذه الارقام أكبر عدد سجل حتى الآن بالولايات المتحدة من الإصابة اليومية بالفيروس منذ بدء تفشى الوباء.

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