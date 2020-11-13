ترامب يستعد لصفقات بـ 100 مليون دولار مقابل كتب وبرامج تلفزيونية

المصدر: وكالات

كشفت تقرير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعرض عليه صفقات كتب وبرامج تلفزيونية مقابل حوالي 100 مليون دولار بعد مغادرته البيت الأبيض، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط."

و قال مصدر مطلع: "قد يستقبل ترامب صفقات الكتب والتلفزيون التي يمكن أن تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار".

وتأتي التقارير وسط المعركة القانونية للرئيس ضد انتخابات 2020، التي لم يتنازل عنها بعد لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، ويتحدث عن مزاعم ترتبط بتزوير الانتخابات.

وبحسب ما ورد، قال المصدر لصحيفة "نيويورك بوست" : "صفقات الكتب والتلفزيون هي خطة بديلة إذا لم يفز بحرب التصويت".

وتابع: "كل الكتب المناهضة لترامب حققت أرباحًا كبيرة، لذا فإن مساهمة ترامب ببعض الأعمال الآن ستحظى بنجاح بالتأكيد."

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" أن الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته، السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، أبرما صفقة بقيمة 65 مليون دولار مع شركة "كراونط في عام 2017.

لكن العديد من الناشرين قالوا للوكالة إنهم لا يعتقدون أن ترامب سيحظى بنفس الجاذبية العالمية مثل أوباما. ومن المقرر إصدار كتاب الرئيس السابق الجديد "أرض الميعاد" في 17 نوفمبر.

وقد يؤدي توقيع أي ناشر مع ترامب أو مسؤول إداري كبير إلى المخاطرة بمواجهة رد فعل عنيفا واسع النطاق من منتقدي الرئيس.

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