بايدن يعلق على حادث تحطم مروحية في سيناء

المصدر: وكالات

علق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على حادث تحطم مروحية تابعة لقوات حفظ السلام فوق جزيرة تيران بسيناء ، أسفر عن مقتل 8 أفراد من القوة المتعددة الجنسيات، من بينهم أمريكيون.

وقال بايدن، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، مساء الخميس: "أتقدم بأحر التعازي لعائلات قوات حفظ السلام، بمن فيهم 6 من أفراد الخدمة الأمريكية، الذين لقوا حتفهم في جزيرة تيران، وأتمنى الشفاء العاجل للأمريكيين الباقين على قيد الحياة".

وأضاف بايدن: "أشارك جميع الأمريكيين في التشرف بتضحياتهم، وأنا أُبقي أحباءهم في صلواتي".

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