الرئيس الصيني يدعو إلى التضامن لمكافحة كورونا

المصدر: وام

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن التهديدات الأمنية التقليدية وغير التقليدية تستمر في الظهور، مشددا على أن التهديدات والتحديات العالمية تتطلب استجابات عالمية.

وقالت مجموعة الصين للإعلام إن الرئيس دعا فى كلمة خلال منتدى باريس الثالث للسلام أمس عبر الفيديو إلى بذل جهود مشتركة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعزيز التعافي، وحماية السلام وإلى التضامن ومساعدة بعضنا البعض في مكافحة المرض بشكل مشترك لأن الفيروس لا يزال ينشر الفوضى في جميع أنحاء العالم.

كما أعرب الرئيس الصيني عن استعداد بلاده لتعزيز التواصل والتنسيق مع فرنسا والدول الأخرى، ولعب دور إيجابي في التسوية السياسية للقضايا الدولية والإقليمية ودعم السلام والاستقرار في العالم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز