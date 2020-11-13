لافروف: نظام الانتخابات الأمريكي عفّى عليه الزمن

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نظام انتخاب الرؤساء في الولايات المتحدة عفا عليه الزمن ويشوّه إرادة الشعب. وقال إنه مقارنة بالدول الكبرى الأخرى في العالم، فإن النظام الانتخابي الأمريكي «ربما يكون الأكثر قِدماً». وأضاف خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أمس، أن النظام «يشوّه على نحو كبير إرادة السكان».

ورفض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الإقرار بهزيمته وبدلاً من ذلك قدم سلسلة من الطعون القانونية على النتائج. ولم يهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - على عكس العديد من قادة العالم - بايدن على الفوز، بسبب الشكاوى القضائية. لكن على سبيل المقارنة، وجه بوتين رسالة تهنئة إلى ترامب في عام 2016 في غضون ساعة من إعلان فوزه.

وأوضح لافروف أن روسيا لا يمكنها أن تهنئ بايدن إلى أن يتم إعلان النتائج الرسمية. وقال إن «وزارة الخارجية الأمريكية لم تعترف بعد بالانتخابات الرئاسية»، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا إلى التحلّي بالصبر إلى أن تُفرز جميع الأصوات.

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