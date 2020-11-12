شرطة لندن: اصطدام سيارة بمركز إدمنتون ليس حادثاً إرهابياً

المصدر: د ب ا

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس إن حادثا اصطدمت فيه سيارة بمركز للشرطة بشمالي المدينة ليس هجوما إرهابيا.

وتم استدعاء رجال الشرطة إلى الموقع بمركز شرطة إدمونتون الساعة 1858 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، وعثر على سيارة اصطدمت بمدخل المركز.

كما تم استدعاء سيارات الإسعاف والمطافئ أيضا إلى موقع الحادث.

وقالت شرطة العاصمة إنه تم إلقاء القبض على رجل ( 45 عاما) بعد ذلك، للاشتباه في حرق الممتلكات عمدا، وارتكاب عدد آخر من الجرائم.

ويعتقد أن المشتبه به خرج من السيارة قبل محاولته إضرام النار فيها بالبنزين.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين رجال الشرطة أو المارة.

وناشد ضباط المباحث المواطنين بإرسال أي صور فوتوغرافية أو لقطات مصورة للحادث، لمساعدتهم في التحقيق.

وقال القائد أدي أديليكان إنه "يبدو أنه حادث فردي ولا يبدو أن له صلة بالإرهاب. أشعر بالارتياح أنه لا توجد مخاطر أكبر على المنطقة".

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