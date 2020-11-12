روسيا تتجاوز حاجز 21 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

المصدر: وام

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 21608 إصابات جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية و 439 حالة وفاة ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين مقارنة مع معدلات أمس الذي شهد/ 19851 إصابة و432 وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" مليونا و858 ألفا و568 إصابة وحصيلة ضحاياه 32032 حالة وفاة مع تماثل 18811 مريضا للشفاء أمس ليصبح مجموع المتعافين مليونا و388 ألفا و168 شخصا.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إطلاق الإنتاج الصناعي للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا وبدء توزيعه إلى الأقاليم الروسية اعتبارا من يوم أمس حيث تسعى سلطات روسيا إلى إطلاق حملة تطعيم جماعي ضد الفيروس التاجي أواخر العام الجاري.

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