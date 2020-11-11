شجرة تين عملاقة تنتصر على مشروع صيني في كينيا

المصدر: نيروبي - رويترز

أصدر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، مرسوماً لإنقاذ شجرة تين عتيقة من القطع، نظراً لوقوعها في مسار طريق سريع، تموله الصين بالعاصمة نيروبي. ووصف المرسوم الرئاسي الشجرة، التي يبلغ ارتفاعها أربعة طوابق، بأنها «منارة للتراث الثقافي والبيئي لكينيا». وتعتبر شجرة التين مقدسة لدى جماعة كيكويو العرقية، التي تمثل أغلبية السكان في كينيا.



وكان نشطاء البيئة، شنوا حملة ضد إزالة الشجرة التي تعترض طريق واياكي بغرب المدينة، حيث يبني المهندسون الطريق السريع فوق الطريق الحالي على أعمدة. وقال محمد بادي المدير العام للخدمات بالعاصمة نيروبي، في مؤتمر صحافي، بالقرب من الشجرة «صدر الآن مرسوم رئاسي، بالحفاظ على هذه الشجرة».

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