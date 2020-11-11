ترامب يحتفي بالمحاربين القدامى.. وبايدن يخاطبهم: سأكون قائدكم

المصدر: دبي - البيان

شارك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في ولاية فرجينيا، والرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا، بإحياء يوم المحاربين القدامى، كلٌّ من زاويته.

وفي أول ظهور له منذ إعلان النتائج غبر الرسمية للانتخابات، شارك ترامب في احتفال بـ«ذكرى المحاربين القدامى» في مقبرة أرلينغتون الوطنية. وجاء في بيان لترامب حول المناسبة: «إن هؤلاء الجنود والبحارة والطيارين ومشاة البحرية وخفر السواحل وضعوا حياة الآخرين ورفاههم وأمنهم قبل حياتهم. إننا نتمتع بامتيازات السلام والازدهار والحرية بسبب قدامى المحاربين، ونحن مدينون لهم إلى الأبد».

في غضون ذلك، أصدر بايدن بيانه الخاص بمناسبة يوم المحاربين القدامى، وأشار إلى فوزه في الانتخابات. وقال بايدن الذي أحيا المناسبة في بنسلفانيا: «في يوم المحاربين القدامى أشعر بثقل الشرف والمسؤولية التي أوكلها إليّ الشعب الأمريكي كرئيس قادم، وأتعهد باحترام الالتزامات المقدسة لبلدنا». وأضاف: «إلى جميع المحاربين القدامى الفخورين، اعلموا أنني سأكون قائداً أعلى يحترم تضحياتكم، ويفهم خدمتكم، ولن يخون أبداً القيم التي ناضلتم بشجاعة للدفاع عنها».

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