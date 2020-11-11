أولى جرعات لقاح كورونا ستصل إلى أوروبا في هذا الموعد

المصدر: أ ف ب

أعلنت مديرة الوكالة الأوروبية المكلفة الأوبئة في حديث مع وكالة فرانس برس الأربعاء أن الاتحاد يتوقع توزيع اول لقاحات ضد كوفيد-19 على أراضيه "في الفصل الاول من 2021" في سيناريو "متفائل".

وأكدت أندريا أمون مديرة المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض ان الوضع على جبهة الوباء في اوروبا "مقلق للغاية" و"جميع مؤشراتنا تذهب في الاتجاه السيء"، داعية الاوروبيين الى احترام القيود المفروضة "مهما كانت صعبة".

وحذرت من انه في الوضع الحالي "قد يستلزم خفض عدد الحالات وقتا أكبر" مما كان عليه خلال الموجة الأولى من الاصابات في آذار/مارس ونيسان/أبريل.

وتابعت ان السبيل إلى أولى اللقاحات الأوروبية لا يزال طويلا وغير مؤكد وقد "يستغرق بضعة أشهر".

وأكدت ردا على سؤال حول التاريخ المتوقع لأول اللقاحات في أوروبا "إذا كنا متفائلين الفصل الأول من العام المقبل لكنني لا أستطيع أن أكون أكثر دقة".

وكان مصدر أوروبي اعلن الثلاثاء لفرانس برس ان إجازة استخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي قد تتم "مطلع 2021" بعد اعلان فايزر الاميركية وبايونتيك الالمانية عن ان فعالية لقاحها بنسبة 90% ما أعاد إحياء الأمل بوقف تفشي الفيروس. وتتحدث السلطات الأميركية عن بضعة "أسابيع".

وقالت أمون "بالطبع اعلان فايزر واعد جدا. انه بيان صحافي وليس تقييم نظراء، بالتالي علينا انتظار الرأي النهائي".

وبعد انتهاء تجارب المرحلة الثالثة، على الوكالة الأوروبية للأدوية تقييم النتائج ومنح ترخيص لطرح اللقاح في الأسواق. وقالت "لاحقا علينا بدء الانتاج وفقط حينها سنبدأ التلقيح".

واعلنت المفوضية الاوروبية الاربعاء انها وافقت على عقد مع فايزر وبايونتيك تيح لها شراء 300 مليون جرعة لقاح.

وبالتعاون مع السلطات الوطنية يقوم المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض

حاليا بوضع قواعد لتحديد الفئات التي ستعطى أولوية.

وقالت أمون "عموما ستكون الفئات الأضعف والطواقم الصحية. لكننا نحاول تحديدهم بشكل افضل لان هذه الفئات كبيرة".

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