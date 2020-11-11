تايوان تضبط أكبر عملية تهريب رصاص وأسلحة نارية

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت الجهات الأمنية في تايوان أكبر قضية تهريب رصاص وأسلحة نارية في تاريخ الجزيرة التي تثير كثيراً من القلق بينها والصين.

وكشفت الجهات الأمنية، وفقاً لموقع "أخبار الآن"، أن عملية التهريب تم الإعداد لها لعدة شهور لنقل أسلحة نارية من خارج البلاد إلى العاصمة تايبيه.

ونظمت السلطات الأمنية مؤتمراً صحفياً عرضت فيه كل المعلومات عن شحنة الأسلحة والرصاص الذي يتضمن كبيرة تحدث لأول مرة في تاريخ البلاد.

ونتيجة حجم هذه الشحنة، فقد حضر رئيس وزراء تايوان سو تسينج تشانج شخصياً الإعلان عن هذه الشحنة، باعتبارها حدثاً مهماً في تاريخ البلاد، وتعرف إلى كمية السلاح والرصاص المستخدمة في عملية التهريب.

يُذكر أن رئيسة تايوان تساي إينج وين، عند أدائها اليمين الدستورية لعهدة ثانية، في مايو الماضي، أكدت رفضها أن تكون بلادها جزءاً من الصين، بموجب عرض "دولة واحدة بنظامين" للحكم الذاتي، السياسة التي تعتمدها بكين لإدارة هونغ كونغ.

في المقابل، أكدت الصين أن "إعادة التوحيد" أمر محتوم، محذرة من أنها لن تتهاون أبداً في مسألة استقلال الجزيرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز