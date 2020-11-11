4 قتلى جراء اصطدام قارب صيد تركي بناقلة يونانية في البحر المتوسط

أعلنت سلطات محلية تركية مقتل أربعة أشخاص على الأقل جراء انقلاب قارب صيد تركي بعد اصطدامه بناقلة يونانية في البحر المتوسط قبالة السواحل الجنوبية لتركيا.

وأعلن مكتب حاكم ولاية أضنة التركية أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم، على مسافة 15 ميلا بحريا من سواحل الولاية.

وأضاف المكتب أن القارب كان يقل على متنه خمسة أشخاص عندما انقلب.

وأعلن خفر السواحل التركي، في بيان منفصل، أن فريق إنقاذ يتألف من ثلاثة قوارب وفريق من الغواصين يحاولون الوصول إلى الشخص المفقود.

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