كندا توقع عقدا لشراء 65 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر المضادّ لكورونا

المصدر: وكالات

وقعت كندا البالغ تعداد سكانها 38 مليون نسمة عقدا مع "فايزر" لشراء 56 مليون جرعة إضافية من اللقاح الذي طوّرته المجموعة الدوائية الأمريكية ضدّ مرض كوفيد-19.

وقال متحدّث باسم إدارة الخدمات العامة والتموين الكندية إنّ هذه الكمية من اللقاحات تضاف إلى 20 مليون جرعة أخرى سبق وأن طلبت الحكومة الكندية من المجموعة الأمريكية أن تحجزها لها.

وجاء الإعلان عن هذا العقد الجديد بعد يوم من إعلان شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، الاثنين، أن اللقاح الذي تطوره مع الشركة الألمانية "بيونتك"، المضاد لفيروس كورونا المستجد، فعّال بنسبة 90%، اعتماداً على نتائج المرحلة الثالثة من التجارب ، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نبأ "مشجّع للغاية" ويتيح رؤية "الضوء في نهاية النفق".

كما وقّعت كندا اتفاقيات مماثلة مع ثلاث شركات أمريكية أخرى هي "نوفافاكس" و"جونسون آند جونسون" و"موديرنا"، وكذلك مع شركات "سانوفي الفرنسية" و"جي أس كي" البريطانية، و"أسترازينيكا" السويدية-البريطانية.

وقال ترودو إنّ "كندا هي إحدى الدول التي تمكّنت من إبرام أكبر عدد من الاتفاقيات والتي لديها المجموعة الأكثر تنوّعاً من اللقاحات المحتملة".

لكنّ رئيس الوزراء ناشد مع ذلك مواطنيه الالتزام بالتدابير المتّبعة لمكافحة تفشّي الوباء.

وبلغت الحصيلة التراكمية لفيروس كورونا المستجدّ في كندا الثلاثاء أكثر من 270 ألف إصابة من بينها أكثر من 10.600 حالة وفاة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه يستعدّ لإبرام اتفاق مع فايزر لشراء 300 مليون جرعة من لقاحها، أي ثلاثة أضعاف الكمية التي حجزتها لنفسها الولايات المتّحدة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تغريدة على "تويتر"، إن مفوضية الاتحاد الأوروبي، ستوقع قريباً عقداً مع شركتي "فايزر" و"بيونتك"، لشراء "300 مليون جرعة" من اللقاح المنتظر.



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