أمريكا تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا

المصدر: أ ف ب

سجّلت الولايات المتّحدة الثلاثاء أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أن الولايات المتحدة سجلت 201.961 إصابة جديدة بالفيروس و1.535 وفاة ناجمة عن الوباء.

وهذه الحصيلة المرتفعة كثيراً والتي تعزى في جزء منها إلى تأخّر جمع البيانات خلال العطلة الأسبوعية ترفع الحصيلة التراكمية لأعداد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 10.238.243 شخصاً توفي منهم لغاية اليوم 239.588 شخصاً.

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