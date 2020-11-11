الاتحاد الأوروبي يسعى لطي صفحة ترامب

المصدر: (بروكسل - أ.ف.ب)

دعا الاتحاد الأوروبي أمس، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى طي صفحة الماضي والقبول بشراكة جديدة عبر الأطلسي وصفها بأنها ستكون «العمود الفقري لحلف عالمي جديد». وقالت رئيسة المفوضية الأوروبي أورسولا فون دير لايين «صحة، مناخ، قطاع رقمي، إصلاح النظام المتعدد الأطراف المبني على قواعد: هذه هي بعض المجالات الرئيسية التي أعتقد أن أوروبا يمكن أن تأخذ زمام المبادرة فيها وتقترح برنامجاً إيجابياً جديداً مع الولايات المتحدة».

وأضافت في خطاب عبر الفيديو أمام سفراء الدول الأعضاء في بروكسل «ندرك أنه ليس بإمكاننا الرجوع إلى الوراء. لا في مجال التجارة ولا في ما يخصّ (اتفاقية) الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي».

وتابعت: «لا يمكننا العودة بالتحديد إلى البرنامج نفسه الذي كان قائماً منذ خمس سنوات. يجب ألا نقع في الفخّ. نحن بحاجة إلى مقاربة جديدة لأن العالم تغيّر وكذلك الولايات المتحدة وأوروبا».

وأشارت فون دير لايين إلى أن «بعض التغيّرات في الأولويات والرؤى تتجاوز سياسياً واحداً أو إدارة واحدة. ولا تزول بسبب انتخابات واحدة». وشهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توتراً خلال عهد الرئيس دونالد ترامب المعارض للتعددية والمعادي للاتحاد الأوروبي. واقترحت رئيسة المفوضية شراكة جديدة مع واشنطن تشمل «جميع المجالات، من الأمن إلى الاستدامة ومن تنظيم التكنولوجيا إلى التجارة ومن المساواة في الشروط الاقتصادية إلى تعزيز الهيئات الدولية».

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