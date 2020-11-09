إسقاط مروحية روسية في أرمينيا ومقتل اثنين على متنها

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط طائرة مروحية روسية خلال تحليقها فوق أراضي أرمينيا.

وأفادت الوزارة بأنه قُتل اثنان من الطاقم وأصيب ثالث من جراء الحادث.

وذكرت أن المروحية تم إسقاطها في مكان غير بعيد من الحدود مع أذربيجان.

وقالت، في بيان، إن "مروحية من طراز مي-24 تعرضت لنيران أرضية مصدرها نظام دفاع جوي متنقل".

وأصيبت الطائرة فيما كانت تواكب قافلة من الآليات من قاعدة عسكرية روسية في أرمينيا على مسافة قريبة من الحدود مع اذربيجان.

وتحقق القاعدة العسكرية الروسية في أرمينيا لمعرفة المسؤول عن إسقاط الطائرة .

من جانبها، أعلنت الوزارة الأرمينية للحالات الطارئة أنها نشرت فرق إسعاف في المكان.

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