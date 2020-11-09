الصين تمتنع عن تهنئة بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية

المصدر: أ ف ب

امتنعت الصين عن تهنئة جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأمريكية مشيرة الى أن النتيجة النهائية للانتخابات لم تُعرف بعد.

وقال متحدث باسم وزير الخارجية الصيني وانغ وينبين أمام الصحافة الاثنين "أخذنا علما بأن بايدن أعلن أنه الفائز في الانتخابات".

وأضاف "على حدّ علمنا، نتيجة الانتخابات ستُحدّد بموجب القوانين والآليات المعمول بها في الولايات المتحدة".

وجاء هذا التصريح بعد يومين من فوز المرشح الديمقراطي، الأمر الذي يعترض عليه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي وقت تدفقت رسائل التهنئة بدءاً من السبت، امتنعت حتى الآن دول أخرى غير الصين عن توجيه رسالة إلى بايدن من بينها روسيا والمكسيك والبرازيل.

وعند انتخاب ترامب رئيساً في نوفمبر 2016، هنّأه الرئيس الصيني شي جينبينغ غداة الانتخابات.

وإذا كانت هزيمة الملياردير الجمهوري ستُريح الصين التي دفعت ثمن حرب تجارية شنّتها واشنطن عليها عام 2018، فإن بعض الخبراء يشيرون إلى أن بكين قد تخشى ممارسة جو بايدن مزيداً من الضغوط عليها في مجال حقوق الإنسان.

ولدى سؤاله عن هذا الموضوع، حذّر المتحدث الصيني من أن بلاده ستبقى مصممة على الدفاع عن "سيادتها وأمنها وتطوّرها".

وتابع "نأمل في أن تبدي الإدارة الأمريكية المقبلة رغبة في المصالحة".

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