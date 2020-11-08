استقالة وزير المالية التركي

المصدر: أنقرة - رويترز

قال وزير المالية التركي برءات ألبيرق اليوم، إنه سيتنحى لأسباب صحية، بحسب بيان غير مؤكد على حسابه على إنستجرام، بينما لم يستطع مصدران في الرئاسة التركية حتى الآن تأكيد القرار.

وجاء في بيان ألبيرق «قررت أنه لا يمكنني الاستمرار في العمل وزيراً، وهو ما كنت أقوم به منذ ما يقرب من خمس سنوات، بسبب مشكلات صحية». وكان قد تولى منصب وزير المالية منذ عامين بعد أن عمل في وزارة أخرى.

يأتي هذا البيان بعد يوم واحد من إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان، صهر ألبيرق، لمحافظ البنك المركزي بعد هبوط قيمة الليرة لمستوى قياسي.

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