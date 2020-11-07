بريطانيا تمنع دخول جميع المسافرين من الدنمارك

المصدر: (رويترز)

قالت بريطانيا اليوم السبت إنها حظرت دخول الزائرين من الدنمارك مع تصاعد المخاوف من انتشار فيروس كورونا في مزارع المنك الدنمركية.

وأعلنت الدنمارك مجددا إجراءات صارمة للعزل العام وقررت إعدام كل حيوانات المنك على مستوى البلاد بعد أن اكتشفت السلطات سلالة متحورة من فيروس كورونا في تلك الحيوانات.

وكان رد فعل بريطانيا في البداية يوم الخميس هو إلزام جميع المسافرين القادمين من الدنمرك بعزل ذاتي عند الوصول.

لكن الآن، وبعد تلقي المزيد من المعلومات من مسؤولي الصحة الدنمركيين، حظرت تماما دخول الوافدين من الدنمرك واستثنت أعمال الشحن.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس على تويتر "لن يُسمح للزوار القادمين من الدنمرك بدخول المملكة المتحدة".

وأضاف "يأتي هذا القرار بالتحرك السريع بعد تسجيل السلطات الصحية في الدنمرك انتشارا واسع النطاق لفيروس كورونا في مزارع المنك".

وقالت وزارة النقل البريطانية إن جميع المسافرين غير البريطانيين، أو المسافرين المقيمين الذين كانوا في الدنمرك أو عبروا منها خلال الأربعة عشر يوما الماضية، سيتم منعهم من دخول بريطانيا.

وأضافت أنه ستتم مراجعة قرار الحظر بعد أسبوع.

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