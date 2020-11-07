الجمهوريون يريدون جمع 60 مليون دولار لتمويل طعون ترامب على الانتخابات

المصدر: (رويترز)

قال مصدران مطلعان الجمعة إن الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريين تريد جمع 60 مليون دولار على الأقل لتمويل الطعون القانونية التي يرفعها ترامب على نتائج انتخابات الرئاسة.

ورفعت حملة ترامب دعاوى قضائية في عدة ولايات بعد التصويت الذي جرى في الثالث من نوفمبر ويتنافس فيه ترامب مع المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال أحد المانحين للحزب الجمهوري الذي تلقى مطالبات من الحملة ومن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري "يريدون 60 مليون دولار".

ويقترب بايدن من الفوز بعد أن تقدم على ترامب في ولايات حاسمة منها بنسلفانيا وجورجيا بعد ثلاثة أيام من إغلاق مراكز الاقتراع.

ومنذ انتهاء التصويت يوم الثلاثاء أرسلت حملة ترامب عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية مطالبات ومناشدات تزعم وجود مخالفات وتلاعب وتحث المانحين على تقديم السيولة.

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