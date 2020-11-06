ترامب : الأمر يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية برمتها

المصدر: د ب ا

يشير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن استراتيجيته تتحول من الطعن في نتائج انتخابات محددة في مقاطعات وولايات إلى التشكيك في العملية برمتها والتهديد بمزيد من الإجراءات القانونية ، متعهدا "بعدم التخلي عن القتال".

وقال ترامب في بيان صادر عن حملته الانتخابية: "لم يعد الأمر يتعلق بأي عملية انتخابية واحدة .. إن . هذا يتعلق بنزاهة عمليتنا الانتخابية بأسرها ".

وأضاف ترامب ، الذي دعا إلى وقف فرز الأصوات ، إنه يريد الآن فرز وإحصاء كل بطاقة اقتراع قانونية ، لكن لا ينبغي احتساب الأصوات غير القانونية.

ولا توجد أدلة موضوعية على حدوث تزوير كبير في الاقتراع ، على الرغم من ادعاءات الرئيس المتكررة.

وأوضح ترامب: "سنتابع هذه العملية من خلال كل جانب من جوانب القانون لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتنا... لن أتخلى عن القتال من أجلكم ومن أجل أمتنا".

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