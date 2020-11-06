توقيف شخصين أمام مركز فرز أصوات في بنسلفانيا

المصدر: أ ف ب

أوقفت الشرطة الأمريكية شخصين أمام مركز اقتراع في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات الحاسمة التي لم تعلن بعد هوية الفائز فيها في إطار الانتخابات الرئاسية.

ويتواصل فرز الأصوات في أربع ولايات بالغة الأهمية عقب انتخابات الثلاثاء، في وقت لا يزال المرشح الديمقراطي جو بايدن واثقا بإمكان الفوز بالرئاسة والإطاحة بالرئيس الحالي دونالد ترامب.

وكرر ترامب الذي يتقدم على منافسه بفارق ضئيل في بنسلفانيا، الاتهامات عن تزوير الانتخابات في هذه الولايات المهمة.

وأوقف الشخصان أمام مركز المؤتمرات في فيلادلفيا حيث تستمر عملية الفرز، بحسب فيلادلفيا انكوايرر.

وذكرت الصحيفة المحلية أن الرجلين أوقفا بعد معلومات، أوردتها أولا شبكة "6 إيه بس سي أكشن نيوز" ليل الخميس، عن أن مجموعة مسلحة في طريقها إلى المركز.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

والبت بهوية الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية معلق على نتائج أربع ولايات هي بنسلفانيا وأريزونا وجورجيا ونيفادا.

ومنذ اليوم الانتخابي، أطلق الرئيس تغريدات تدعو إلى وقف الفرز واعتبر أن الاقتراع شابته عمليات تزوير من دون تقديم دليل على ذلك.

لكن تغريداته أُرفقت بتنبيهات تحذر الناس بأن التصريحات مضللة من قبل شبكات التواصل الاجتماعي.

فالخميس حجبت منصة فيسبوك مجموعة مؤيدة لترامب تطلق على نفسها "أوقفوا السرقة" والتي كانت تنظم احتجاجات للمطالبة بوقف الفرز.

ولم ترد شرطة فيلادلفيا على اتصال لوكالة فرانس برس طلبا للتعليق.

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