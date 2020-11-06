كيف رد بايدن على تصريحات ترامب بشأن تزوير الانتخابات؟

المصدر: البيان الإلكتروني

رد المرشح الجمهوري جو بايدن على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن حدوث مخالفات وانتهاكات في انتخابات الرئاسة الجارية حاليا.

وقال بايدن في تغريدة على موقع "تويتر"، بعد دقائق من كلمة ترامب أمام الصحفيين: "لن ينتزع أحد منا ديمقراطيتنا، لا الآن ولا في أي وقت".

وأضاف نائب الرئيس السابق، الذي يتقدم في السباق الانتخابي : "لقد قطعت أمريكا شوطا طويلا، وخاضت معارك كثيرة وتحملت الكثير لتترك ذلك يحدث" بحسب سكاي نيوزم.

وكان الرئيس الأمريكي أكد حدوث مخالفات وتجاوزات في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيفوز بانتخابات الرئاسة من دون أدنى شك "إذا احتسبت الأصوات القانونية".

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