ترامب يؤكّد مجدّداً أنّه الفائز بالانتخابات إلا إذا "سرقها" الديموقراطيون

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا تم إحصاء ما وصفها بـ"الأصوات الشرعية"، ستكون النتيجة فوزه "بسهولة" مضيفاً أن الانتخابات يجري تزويرها وسرقتها.
وقال ترامب: لن نسمح بسرقة أصوات الناخبين وتزييف نتائج الانتخابات و الانتخابات عرفت موجة حمراء، لا موجة زرقاء كما كان يعتقد خصومنا.

وأكد ترامب أن استطلاعات الرأي كانت زائفة وكانت تسعى لأن تخلق زخما زائفا.

وأضاف: هذه أول مرة في التاريخ الأمريكي تشهد فيه الانتخابات تزويرا ومخالفات على نطاق واسع وفيلادلفيا من بين أكثر الأماكن فسادا في ما يتعلق بالتزوير.

 

 

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