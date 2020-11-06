بايدن: واثق من إعلان فوزي عند الانتهاء من فرز الأصوات

المصدر: أ ف ب

قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إنه ليس لديه أدنى شك في الفوز بالانتخابات الرئاسية، داعيا إلى التحلي بالهدوء والصبر وإحصاء جميع بطاقات الاقتراع.

وأضاف في حديثه مع الصحفيين: "ليس لدينا أي شك أنه وبعد الانتهاء من الفرز، سيتم إعلان فوزي أنا والسيناتورة كامالا هاريس. لهذا أطلب من الجميع التحلي بالهدوء".

واقترب بايدن من الفوز على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات متقاربة للغاية يتوقف الحسم فيها على هوامش ضئيلة جدا في بضع ولايات.

وواصل تقليص الفارق الذي يتقدم به ترامب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا بينما يحتفظ بهامش تقدم طفيف في ولايتي نيفادا وأريزونا.

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