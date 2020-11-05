هولندا تذبح 215 ألف دجاجة مصابة بالإنفلونزا

المصدر: أ ف ب

أعلنت هولندا أنها ستذبح نحو 215 ألف دجاجة بياضة بعد اكتشاف حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن جنوب البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الزراعة الهولندية.

وقالت الوزارة، في بيان: "في بويفليك في مقاطعة دروتن، تم اكتشاف إنفلونزا الطيور (إتش 5) في مزرعة للدواجن البياضة".

وأوضحت: "من المحتمل أن يكون نوعاً شديد العدوى من إنفلونزا الطيور".

وستُذبح كل الدجاجات الموجودة في هذه المزرعة، التي يبلغ عددها نحو 100 ألف لمنع انتشار الفيروس، وكذلك تلك الموجودة في مزرعة قريبة تضم 115 ألف دجاجة.

وأصدرت وزيرة الزراعة الهولندية كارولا شوتين حظراً على نقل الدواجن والبيض والسماد في منطقة تبلغ مساحتها عشرة كيلومترات حول المزرعة، وفقاً للبيان.

وفي نهاية أكتوبر، ذُبحت نحو 35,700 دجاجة في مزرعة تقع على مسافة كيلومترات قليلة من بويفليك.

وقد عزلت شوتين وقائياً في 23 أكتوبر كل مزارع الدواجن التجارية في هولندا بعد اكتشاف فيروس "إتش 5 ان 8" الذي يصيب الطيور لدى بجعتين، ما دفع فرنسا إلى تكثيف إجراءات الوقاية.

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