مديرة حملة بايدن تتوقع فوزه بالانتخابات حتى نهاية اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مديرة حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه سيستطيع حتى نهاية اليوم الخميس "دحر" منافسه دونالد ترامب بحصد أغلبية أصوات أعضاء المجمع الانتخابي.

وأعربت مديرة الحملة جنيفر اومالي ديلون اليوم الأربعاء عن قناعتها بأن المرشح الديمقراطي على طريق الفوز بالانتخابات وسيتمكن من الحصول على 270 من أصل أصوات الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي حتى نهاية اليوم.

ورجحت مدير حملة بايدن أن المرشح الديمقراطي سيحقق فوزا في ولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا وأكبر نسبة من الأصوات مما حصل عليه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات عام 2016، متوقعة فوز بايدن أيضا في نيفادا.

من جانبه، قال المدير الآخر في حملة بايدن، بيل ستيبين: "إذا أحصينا جميع الأصوات الصحيحة فإننا سنفوز".

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