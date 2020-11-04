رئيس وزراء سلوفينيا يهنئ ترامب بالفوز رغم غموض نتيجة الانتخابات

المصدر: أ ف ب

هنأ رئيس الوزراء السلوفيني المحافظ يانيز يانشا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بإعادة انتخابه رئيسا على الرغم من الغموض الذي لا يزال يحيط بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى الآن.

وقال يانشا، الذي تتحدر السيدة الأمريكية الاولى ميلانيا ترامب من بلاده، في تغريدة على تويتر "من الواضح جدا أن الشعب الأمريكي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى".

وأضاف "وسائل الاعلام الرئيسية تنكر ذلك بتأخيرات ومعلومات كثيرة، لكن نصر رئيس الولايات المتحدة النهائي أكبر".

وأغرق ترامب الأربعاء الولايات المتحدة في المجهول عبر إعلان فوزه، وحض المحكمة العليا على وقف فرز الأصوات في ما اعتبره "عملية تزوير كبرى".

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