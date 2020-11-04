الولايات التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلقت مراكز الاقتراع في بعض الولايات الأمريكية في معركة الوصول إلى البيت الأبيض بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وتغلق مراكز الاقتراع في الولايات المتّحدة أبوابها تباعاً، من الشرق إلى الغرب في عملية تستمر لغاية الساعة الأولى فجراً بالتوقيت المحلّي (السادسة صباحاً ت غ). وكان عشرات ملايين الناخبين تقاطروا إلى مراكز الاقتراع خلال الساعات الماضية، بعد أن أدلى مئة مليون ناخب أميركي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بصورة مبكرة، سواء عن طريق البريد أو التصويت حضورياً.

وتشير النتائج الأولية حتى الآن بفوز نائب الرئيس الأمريكي السابق الديموقراطي جو بايدن في كل

- ولاية فرجينيا

- ماستشيوسس

- ديلاوير

- ميريلاند

- نيوجيرسي

- العاصمة واشنطن.

- كونيتيكت

نيويورك

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