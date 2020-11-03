روسيا: 90% من المصابين بكورونا قدموا من هذا البلد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين، آنا بوبوفا ، يوم 2 نوفمبر أن المواطنين الروس العائدين من تركيا يشكلون نسبة 90% من إجمالي المصابين بالفيروس التاجي من خارج روسيا.

جاء ذلك على لسانها في اجتماع مجلس التنسيق الخاص بفيروس كورونا في روسيا.

وأوضحت، آنا بوبوفا، أن 1.5 مليون روسي عادوا إلى الوطن بعد فتح الحدود مع تركيا يوم 1 أغسطس الماضي وقضاء عطلة الصيف هناك. وخضع كلهم لاختبار كشف فيروس كورونا في المطار. وأظهر اختبار كشف الفيروس التاجي نتيجة إيجابية لدى 10 آلاف مواطن قادم إلى روسيا من تركيا، ما يشكل 90% من إجمالي الأشخاص المصابين بفيروس كورونا خارج روسيا منذ ذلك الحين.

وتدرس الآن روسيا وتركيا مسألة تقليص عدد الرحلات الجوية بين البلدين بعد انتهاء الموسم السياحي. وسيطال هذا الأمر بالدرجة الأولى رحلات طائرات الركاب المستأجرة، وفق "روسيا اليوم".

مع ذلك قالت المسؤولة الروسية أن 55% من المصابين بفيروس كورونا لديهم أعراض أمراض جهاز التنفس أيضا. ويصاب 19% منهم بمرض التهاب الرئتين. وأشارت إلى أن فيروس كورونا يبقى في جسم المرضى لمدة أطول مقارنة بموسمي الربيع والصيف.

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