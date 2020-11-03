قائد شرطة فيينا: مقتل 3 مدنيين في هجوم فيينا الإرهابي

المصدر: وكالات

قال قائد شرطة فيينا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن رجلين وامرأة قتلوا في الهجوم الذي وقع في قلب فيينا مساء أمس الاثنين وألقى وزير الداخلية بالمسؤولية فيه على متعاطف مع تنظيم داعش .

وكان هذا هو المهاجم الوحيد المعروف، وقد سقط قتيلا برصاص الشرطة.

ومن المقرر أن يعقد المستشار النمساوي، زيباستيان كورتس، اجتماعا مع حكومته ويوجه كلمة للشعب صباح اليوم الثلاثاء عقب هجوم إرهابي في وسط فيينا.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن كورتس سيعقد مؤتمرا عبر الفيديو مع مجلس الوزراء الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش) ثم يوجه كلمة للشعب الساعة العاشرة صباحا.

وحسب السلطات النمساوية، لا يزال مشتبه به واحد على الأقل طليقا، بينما قتل آخر. ولقي مدنيان حتفهما.

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