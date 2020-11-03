ترامب وبايدن يدينان هجوم فيينا الإرهابي

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

دان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الذي تعرضت له العاصمة النمساوية فيينا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "صلواتنا مع شعب فيينا بعد عمل إرهابي شرير آخر في أوروبا".

وأضاف: "يجب أن تتوقف هذه الهجمات الشريرة ضد الأبرياء".

وتابع: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب النمسا وفرنسا وكل أوروبا في الحرب ضد الإرهابيين، بمن فيهم الإرهابيون الإسلاميون المتطرفون".

من جانبه أدان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية ، جو بايدن، وزوجته الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا مساء الاثنين.

وكتب بايدن على تويتر: "بعد الهجوم الإرهابي المروع الليلة في فيينا بالنمسا .. تذكُر جيل وأنا الضحايا وعائلاتهم في صلواتنا. يجب أن نتحد جميعا ضد الكراهية والعنف".

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى