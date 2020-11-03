ترامب وبايدن يدينان هجوم فيينا الإرهابي
دان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الذي تعرضت له العاصمة النمساوية فيينا.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "صلواتنا مع شعب فيينا بعد عمل إرهابي شرير آخر في أوروبا".
وأضاف: "يجب أن تتوقف هذه الهجمات الشريرة ضد الأبرياء".
وتابع: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب النمسا وفرنسا وكل أوروبا في الحرب ضد الإرهابيين، بمن فيهم الإرهابيون الإسلاميون المتطرفون".
من جانبه أدان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية ، جو بايدن، وزوجته الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا مساء الاثنين.
وكتب بايدن على تويتر: "بعد الهجوم الإرهابي المروع الليلة في فيينا بالنمسا .. تذكُر جيل وأنا الضحايا وعائلاتهم في صلواتنا. يجب أن نتحد جميعا ضد الكراهية والعنف".
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