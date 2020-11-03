ترامب وبايدن يدينان هجوم فيينا الإرهابي

المصدر: وكالات

دان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الذي تعرضت له العاصمة النمساوية فيينا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "صلواتنا مع شعب فيينا بعد عمل إرهابي شرير آخر في أوروبا".

وأضاف: "يجب أن تتوقف هذه الهجمات الشريرة ضد الأبرياء".

وتابع: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب النمسا وفرنسا وكل أوروبا في الحرب ضد الإرهابيين، بمن فيهم الإرهابيون الإسلاميون المتطرفون".

من جانبه أدان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية ، جو بايدن، وزوجته الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا مساء الاثنين.

وكتب بايدن على تويتر: "بعد الهجوم الإرهابي المروع الليلة في فيينا بالنمسا .. تذكُر جيل وأنا الضحايا وعائلاتهم في صلواتنا. يجب أن نتحد جميعا ضد الكراهية والعنف".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز