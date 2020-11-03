مسلحون ينفذون «عملية قتل جماعي» في إثيوبيا

المصدر: (أديس أبابا - د.ب.أ)

قال مسؤولون حكوميون في إثيوبيا، إنّ أشخاصاً يشتبه بأنهم متمردون مسلحون نفذوا عملية «قتل جماعي» للمدنيين في منطقة أوروميا.

ووقعت المذبحة، التي وصفتها السلطات المحلية بأنها «هجوم إرهابي وحشي»، مساء الأحد في حي جوليسو في غرب ووليجا بمنطقة أوروما، حيث قام مسلحون بجمع وإعدام مدنيين، معظمهم من عرقية الأمهرة، حسبما أفادت بيانات مكتب الاتصال التابع للحكومة الإقليمية وحزب الازدهار بإقليم أمهرة. ولم يعرف العدد الرسمي للقتلى. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، قتل ما لا يقل عن 54 شخصاً من جماعة الأمهرة العرقية. وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة حكومية، إن 32 شخصاً قتلوا، لكن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير. وجاء في بيان الحكومة الإقليمية أن «نساء وأطفالاَ وكبار سن وشباباً تعرضوا للقتل والاختطاف والإصابات».وتشتبه السلطات المحلية في أن الجماعة المتمردة المسلحة والحركة العرقية القومية «جيش تحرير أورومو» تقف وراء المذبحة، لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز