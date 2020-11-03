بالفيديو.. اللقطات الأولى لأحد منفذي الهجوم المسلح في فيينا

المصدر: وكالات

أظهرت لقطات فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، شخصا مسلحا يطلق النار في منطقة بالعاصمة النمساوية فيينا، فيما أظهرت صور مقتله في وقت لاحق.

ويمكن مشاهدة رجل يرتدي زيا أبيض بالكامل وهو يطلق النار من بندقية تبدو آلية في شارع ضيق، فيما يمكن سماع أصوات أعيرة نارية متداخلة.

وظهر في صورة لاحقة وهو ملقى على الأرض بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وقالت الشرطة النمساوية على تويتر، الاثنين، إن عدة أشخاص أصيبوا في وسط فيينا وسط تبادل لإطلاق النار، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن هجوما وقع على معبد.

وقالت الشرطة على تويتر إن أعيرة نارية أطلقت في وسط المدينة"ويوجد مصابون.. تجنبوا جميع الأماكن العامة أو المواصلات العامة".

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