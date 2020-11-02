هجوم على كنيس وإطلاق نار وسط فيينا

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة النمساوية على "تويتر" مساء "الاثنين "عن إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق رصاص في قلب العاصمة فيينا مرجحة وقوع هجوم على معبد يهودي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه)، قالت وزارة الداخلية النمساوية إن ما حدث إما أن يكون هجوماً إرهابياً أو حادث قتل عشوائيا، ويُعْتَقَد بمقتل أحد الجناة فيما تمكن آخر من الفرار على الأرجح.

ورجحت السلطات النمساوية وقوع هجوم على معبد يهودي وكتبت الشرطة على تويتر " نحن منتشرون بكل القوات المتاحة، من فضلكم تجنبوا الساحات العامة في المدينة".

وقد لاذ العديد من الأشخاص، الذين كانوا متواجدين في الطريق، وهم مذعورون.

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