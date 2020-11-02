باكستان تفرض" الإغلاق الذكي في الأماكن الموبوءة " بكورونا

المصدر: وام

قررت الحكومة الباكستانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من ارتفاع حالات الأصابة الأيجابية بفيروس كوفيد-19 من بينها فرض الإغلاق على عدد من الشوارع والمؤسسات التعليمية.

وقال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أسد عمر في تصريح له اليوم إن مركز القيادة والتشغيل الوطني ناقش اليوم جملة إجراءات احترازية لدرء الموجة الثانية من جائحة الفيروس في البلاد.

وأضاف انه سيتم فرض الإغلاق الذكي في الأماكن الموبوءة ومراقبة تطبيق الإجراءات في المؤسسات التعليمية وصالات الحفلات بكل صرامة.

وتم فرض الإغلاق على عدد من شوارع العاصمة إسلام أباد وإغلاق 10 مؤسسات تعليمية.

وفي إقليم البنجاب وسط باكستان تم إغلاق عدد 830 من أحياء الإقليم مع ظهور حالات مصابة بكورونا.

وذكر مركز القيادة والتشغيل الوطني الذي يتولى عملية إحصاء حالات الإصابة أنه تم الإبلاغ عن ألف و123 حالة إصابة إيجابية و12 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في البلاد وأصبح إجمالي حالات الإصابة 335 ألفا، تعافى منها 315 ألف مريض.

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