النمسا تواجه فيروس كورونا بالإغلاق الجزئي

المصدر: وام

أعلنت النمسا، اليوم، عن فرض إجراءات احترازية وقيود جديدة للحد من الارتفاع الشديد في الإصابات بفيروس كورونا، بينها حظر التجول من الساعة الثامنة ليلاً حتى السادسة صباحاً.

وقال المستشار سباستيان كورتس، رئيس وزراء النمسا، إن تطبيق الاجراءات الجديدة سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل حتى نهاية شهر نوفمبر.

وتشمل التدابير تقييد خروج الأفراد من المنازل باستثناء بعض الأسباب المحددة، بدءاً من الساعة الثامنة ليلاً حتى السادسة صباحاً، وغلق المطاعم والمقاهي خلال فترة الليل، واقتصار عملها خلال النهار على خدمة إرسال الطلبات.

كما تتضمن الإجراءات غلق الفنادق وأماكن الترفيه ومنع تنظيم المناسبات والاحتفالات الخاصة والعامة وتجميد معظم الأنشطة الثقافية والرياضية وتحويل الدراسة في الجامعات والمرحلة الثانوية العليا إلى نظام الدراسة "عن بعد".

وأوضح المستشار كورتس أن الحكومة اضطرت لاتخاذ الإجراءات الجديدة، لمنع انهيار النظام الصحي عقب تقلص عدد الأسرة بوحدات العناية المركزة وتأجيل إجراء بعض العمليات الجراحية، بسبب تسجيل زيادات قياسية في أعداد المصابين بالفيروس منذ ظهور المرض.

يُذكر أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ أرقاماً قياسية منذ ظهور المرض في النمسا، وتجاوز أخيراً حاجز الخمسة آلاف إصابة يومياً.

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