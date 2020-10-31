بلجيكا توقف مدرّساً عرض رسماً مسيئاً للنبي محمد

المصدر: أ ف ب

أوقِف مدرّس عن العمل، هذا الأسبوع، في بروكسل، بسبب عرضه على تلاميذه، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عاماً، رسماً كاريكاتورياً للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، نشرته صحيفة شارلي إيبدو.

وهذه المعلومات التي كشفتها صحيفة "لا ليبر بلجيك"، أكّدها لوكالة فرانس برس المتحدّث باسم منطقة مولينبيك التي جرت فيها الوقائع.

وبحسب المتحدّث رشيد البرغوثي، تقدَّم "اثنان أو ثلاثة من أولياء أمور" التلاميذ بشكوى إلى إدارة هذه المدرسة الابتدائيّة، مفادها أنّ رسماً كاريكاتورياً يُظهر النبي، صلى الله عليه وسلم، قد عُرِض أمام "أولاد في الصفّين الخامس والسادس" من مرحلة التعليم الابتدائي.

وعلِم مدير المدرسة بمبادرة المدرّس، فأبلغ السلطات المعنيّة المتمثّلة بأعضاء المجلس البلدي.

وقال البرغوثي إنّ السلطة المعنيّة استمعت إلى المدرّس، الخميس، وتمّ فصله.

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