الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إصلاح منظمة الصحة العالمية

المصدر: أ ف ب

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، أمس، على المطالبة بإصلاح عميق لمنظمة الصحة العالمية، يهدف إلى جعلها أكثر قوة وقادرة على إجراء تحقيقات مستقلة.

وتوصلت الدول الـ27، خلال اجتماع لوزراء الصحة، إلى اتفاق بالإجماع لإصلاح منظمة الصحة العالمية حتى تصير أكثر شفافية وأكثر فعالية وأكثر قوة، وفق ما أفاد الوزير الألماني يانس شبان.

وأضاف شبان، الذي يتولى بلده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: "نريد الانطلاق في ذلك الآن وعدم انتظار نهاية الجائحة. يجب أن يجري هذا النقاش بالتوازي".

وناقش الوزراء الأوروبيون نصّ بيان مشترك سيُطرح للمصادقة في نوفمبر.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن منظمة الصحة العالمية لم تكن مهيأة بما يكفي لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19.

وجاء في نص البيان: "رغم أن منظمة الصحة العالمية تملك ولاية واسعة، أظهرت الجائحة الأخيرة أن انتظارات المجتمع الدولي تجاه المنظمة تتجاوز بصفة عامة ما يمكن أن تضمنه القدرات الحالية" للمنظمة.

ويشمل النص دعوة إلى "مزيد من تعزيز الاستقلالية والعمل المعياري والقدرة التقنية والمسؤولية والفعالية والشفافية" لمنظمة الصحة العالمية.

ومن بين أبرز المسارات المطروحة في البيان "إمكانية إجراء تقييمات وبائية مستقلة على عين المكان في المناطق العالية المخاطر (لانتشار الفيروس) بتنسيق وثيق مع الدول" المعنية.

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