تعهّد أمريكي بمنع إيران من تمويل الإرهاب

المصدر: واشنطن - وكالات

تعهّد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس، بمواصلة بلاده منع نظام طهران من استخدام الموارد الطبيعية للشعب الإيراني لتمويل الإرهاب ودعم القمع، معلناً تقديم وزارة العدل الأمريكية شكوى لمصادرة شحنات نفط وأسلحة إيرانية.

وأشار بومبيو، في بيان، إلى أنّ وزارات الخارجية والخزانة والعدل، اتخذت إجراءات مهمة لتقييد مبيعات النظام من النفط والبتروكيماويات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن هذه العمليات تمثّل أكبر إجراءات مصادرة للحكومة الأمريكية على الإطلاق لشحنات الوقود والأسلحة من إيران، لافتاً إلى فرض وزارة الخارجية عقوبات على شركة «آريا ساسول بوليمر» وشركة «بنرين المحدودة» وشركة «بختار التجارية» وشركة «كافيان للبتروكيماويات» وشركة «ستريت شيببروكر المحدودة».

وأكّد بومبيو، أنّ هذه الكيانات، التي يقع مقرها في إيران والصين وسنغافورة، شاركت عن عمد في صفقات مهمة لشراء أو بيع أو نقل أو تسويق المنتجات البترولية من إيران.

وأضاف بومبيو، أنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، أعلن فرض عقوبات على ثمانية كيانات ذات صلة بالمشاركة في بيع وشراء المنتجات البتروكيماوية الإيرانية بوساطة شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة، وهي كيان مُصنف من الولايات المتحدة على قائمة العقوبات، وفقاً للأمر التنفيذي 13846.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، «أنّ قادة النظام الإيراني، وبدلاً من إعالة شعبهم، يواصلون استخدام عائدات إيران لدعم الأنشطة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط ودعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم». وتعهّد بومبيو في ختام البيان بعدم التراجع عن الجهود لملاحقة أي كيان أو فرد يساعد النظام الإيراني في التهرب من العقوبات الأمريكية.

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