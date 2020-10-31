مرشّح لخلافة ميركل يفرض الكمامة ولا يرتديها

المصدر: (برلين - وكالات)

ظهر أرمين لاشيت، رئيس وزراء حكومة ولاية شمال الراين وستفاليا، غربي ألمانيا، بلا كمامة رغم تأكيده على ضرورة ارتدائها. جاء ذلك بعد دقائق قليلة من خطاب قوي فرض فيه على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الأقنعة الطبية.

والتقطت صورة سراً للسياسي الذي يعد واحداً من ثلاثة مرشحين يتنافسون على خلافة المستشارة أنغيلا ميركل، وهو يخالف إحدى أهم القواعد التي وضعتها حكومته بضرورة ارتداء الأقنعة الطبية.

وجاءت الصورة خلال رحلة طيران داخلي من مدينة كولونيا، الأربعاء الماضي، حيث ظهر لاشيت يتحدث بدون أن يضع القناع على وجهه مع بعض الركاب. ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن شخص لم تذكر اسمه كان قريباً من لاشيت على نفس الرحلة، قوله: «السياسي الألماني لم يلبس القناع طوال الرحلة، من يظن نفسه فوق القانون والقواعد، يجب ألا يتوقع التزاماً من الآخرين». ووفق الصحيفة، فإن الصورة أثارت ضجة كبيرة في ألمانيا في وقت تحاول فيه السلطات فرض الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

أصدرت الحكومة الألمانية، أول من أمس، إجراءات إغلاق جزئي تدخل حيز التنفيذ، بعد غدٍ الإثنين، وتشمل تقليل التواصل الاجتماعي بشكل حاد، وإغلاق مراكز الترفيه والمقاهي والحانات، واقتصار عمل المطاعم على خدمات الوجبات السريعة.

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