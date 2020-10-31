مفاوضات طوكيو وسيؤول تراوح مكانها

المصدر: (طوكيو - وكالات)

فشلت محادثات على مستوى مجموعتي العمل بين دبلوماسيين من كوريا الجنوبية واليابان في حل خلافات حول قضايا ثنائية عالقة. ومن بين هذه القضايا العالقة تعويض ضحايا العمل القسري الكوريين وقيود التجارة اليابانية. وعقد كيم جونج-هان، المدير العام الخاص بشؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية محادثات في سيؤول مع نظيره الياباني، شيجيكي تاكيزاكي، في أول محادثات لهما منذ أن تولى رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا السلطة الشهر الماضي. وتردد أن الجانبين فشلا في تضييق خلافاتهما حول قضايا رئيسية.

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