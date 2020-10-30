أكثر من 10 ملايين إصابة بكورونا في أوروبا

المصدر: ا ف ب

ثبتت إصابة أكثر من عشرة ملايين شخص في أوروبا بفيروس كورنا المستجد منذ بدء تفشيه في القارة مع بداية العام، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة.

وتشكل القارة الأوروبية التي تحوي 52 دولة المنطقة الثالثة الأكثر تضرراً في العالم من حيث عدد الإصابات، خلف أميركا اللاتينية والكاراييب (11,2 مليون غصابة) وآسيا (10,5 ملايين).

وبما يخص العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الوباء، فإنّ اوروبا تعدّ الثانية بعد تسجيل نحو 275 ألف وفاة، خلف أميركا اللاتينية والكاراييب (نحو 399 ألف وفاة).

وأوروبا هي المنطقة التي يتفشى فيها الفيروس سريعاً حالياً. فقد ارتفعت نسبة المصابين الجدد ب41% في خلال اسبوع، وسجّل فيها نحو نصف الإصابات في العالم في الأيام السبعة الماضية.

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