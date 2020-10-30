الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم "الجمعة" تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء انتشار عدوى الفيروس في البلاد.

وأكدت الوزارة تسجيل 32 وفاة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 69306 حالات، بينما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 772 حالة.

يذكر أن مسؤول ملف كورونا في الأردن، وائل الهياجنة، كان أكد اليوم "الجمعة" أنه تم استيراد 235 ألف جرعة من لقاح الانفلونزا الموسمية خلال العام الجاري.

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