فاوتشي: أمريكا تسير في الاتجاه الخاطئ والمعاناة من كورونا ستزداد

المصدر: البيان الإلكتروني

حذر أنطوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية من أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخاطئ، وأنه في حال استمر الوباء في التطور على هذا النحو، فإن المعاناة ستكون كبيرة. في الوقت نفسه، حذر فريق عمل البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا أيضا في تقريره الأسبوعي من أن الوضع الوبائي في المناطق الوسطى والغربية من الولايات المتحدة شديد الخطورة بحسب CGTN.

و تجاوزت الولايات المتحدة للمرة الأولى عتبة الـ90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة وفقا إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز".

وحسب بيانات الجامعة سجلت الولايات المتحدة نحو 90 ألفا و290 إصابة جديدة بين يومي الأربعاء والخميس الماضيين و1021 حالة وفاة.

وبلع مجموع الإصابات في الولايات المتحدة 8,94 ملايين منذ بداية الجائحة.

وسجلت الولايات المتحدة حتى مساء امس ما مجموعه 228,625 وفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز