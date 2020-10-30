وفاة رئيس الوزراء التركي الأسبق مسعود يلماظ

المصدر: ا ف ب

توفي رئيس الوزراء التركي الأسبق المحافظ مسعود يلماظ الجمعة في اسطنبول كما أعلنت عائلته لوسائل إعلام تركية.

وتوفي يلماظ في المستشفى الذي كان يعالج فيه من سرطان في الرئة امتد الى الدماغ، عن 73 عاما.

وشغل يلماظ المعروف بمواقفه السياسية الحادة، منصب وزير الخارجية في ثمانينات القرن الماضي ثم تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات في التسعينات.

وشهدت ولاياته أزمات في عقد كانت فيه التحالفات الحكومية غير مستقرة، وسجلت فيه فضائح سياسية الى جانب تصاعد النزاع ضد حزب العمال الكردستاني.

وترأس يلماظ حزب "الوطن الأم" قبل ان يغادر المعترك السياسي بعد هزيمته في الانتخابات التشريعية عام 2002.

وبسبب شبهات باختلاس أموال خلال خصخصة مصرف في التسعينيات، كان يلماظ رئيس الحكومة السابق الوحيد في تركيا الذي يحاكم أمام المحكمة العليا بتهم فساد لكن تم إسقاط الملاحقات القضائية بحقه لاحقا.

وحاول العودة الى الحياة السياسية عام 2007 لكن بدون تحقيق نجاح فعلي.

يلماظ له ابنان، عثر على احدهما مقتولا بالرصاص في منزله عام 2017.

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