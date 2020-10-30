فرنسا تحتجز رجلا للاشتباه بصلته بمنفذ هجوم نيس

المصدر: وكالات

أعلن مصدر قضائي فرنسي اليوم أن رجلا "47 عاما" ، أوقف وهو قيد التحقيق يشتبه بأنه على صلة بمنفذ اعتداء نيس حيث قتل ثلاثة أشخاص في كنيسة.

وكان شاب تونسي "21 عاما" يحمل سكينا قتل ثلاثة أشخاص، منهم امرأة قطع رأسها، في كنيسة في نيس أمس الخميس قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وينقل للمستشفى.

ووصل الشاب إلى فرنسا في التاسع من أكتوبر قادماً من إيطاليا.

وقال المصدر القضائي إنه يشتبه بأن الرجل المحتجز كان على اتصال به في اليوم السابق للأحداث.

لكن المصدر المطلع على الملف دعا إلى توخي الحذر من طبيعة المبادلات بينهما.

وفي الكنيسة، وجد المحققون سلاح الجريمة وهو سكين يبلغ نصله 17 سنتيمترا، وفق المدّعي الفرنسي العام لمكافحة الإرهاب جان-فرانسوا ريكارد.

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