بريطانيا تسجل 280 وفاة جديدة بكورونا وفرنسا 235

سجلت بريطانيا أمس الخميس 280 حالة وفاة جديدة لأشخاص ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19 خلال الأيام الثمانية والعشرين الماضية، ليصل العدد الإجمالي في الأيام السبعة الأخيرة إلى 1608 في زيادة بنسبة 52.6 في المئة عن الأيام السبعة التي سبقتها.

وأظهرت بيانات الحكومة رصد 23065 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الخميس. وكان العدد الإجمالي على مدى الأيام السبعة الأخيرة 154873 حالة في زيادة بنسبة 13.2 في المئة مقارنة بالأيام السبعة التي سبقتها.

أما فرنسا، فسجلت أمس الخميس 47637 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك مقابل 36437 حالة أول أمس الأربعاء.

وتخطى إجمالي الإصابات في البلاد 1.28 مليون إصابة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 36020 بعد تسجيل 235 وفاة جديدة.

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